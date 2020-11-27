Коммунальщики в Москве устраняют мыльную пену, появившуюся на поверхности Яузы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГУП "Мосводосток" обнаружили пену на водной глади реки Яузы в районе набережной Академика Туполева. Специалисты приступили к ликвидации последствий сброса, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"Предположительно, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности, не имеет химического запаха и следов нефтепродуктов. Скорее всего, это ПАВ (поверхностно-активное вещество - прим. ТАСС) - мыльный раствор, который при переходе русла реки Яузы из верхнего бьефа в нижний вспенивается. Отобраны пробы воды" - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что, по состоянию на 12:00 мск, слой пены практически полностью осажен силами ГУП "Мосводосток". Ведется поиск источников попадания мыльного раствора в реку, заключили в пресс-службе.