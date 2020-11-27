Ведущую передачи "Час суда" приговорили к двум годам лишения свободы условно

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно ведущую телепередачи "Час суда" Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Суд признал виновной Дмитриеву по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников, приговоренный к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года", - сказала она.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной уголовного преследования Дмитриевой стало ее обещание оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером. В итоге обещанной помощи бизнесмен не получил.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала "ТВЦ", а позже стала вести программы "Час суда" и "Час суда. Дела семейные" на каналах "Доверие" и "Мир".