Суд 30 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении Сафронову срока ареста

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство о продлении Сафронову срока содержания под стражей. Оно будет рассмотрено 30 ноября", - сказали в суде.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.