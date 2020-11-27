Два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Нальчике

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика, где после конфликта со знакомыми одного из учеников учитель устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщила помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

"Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - сказала она.

Она уточнила, что вторым пострадавшим является учитель.

Уполномоченный по правам ребенка в КБР Светлана Тлинова заявила ТАСС, что взяла ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 27 ноября в одной из школ города Нальчика между учителем и родственниками одного из учеников. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями (36 и 26 лет). После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и произвел выстрелы.