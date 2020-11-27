Источник: в Ингушетии неизвестные обстреляли машину

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Неизвестные в сельском поселении Экажево (Ингушетия) обстреляли машину, в которой находились молодой человек и женщина. От полученных ранений мужчина умер, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Днем в Экажеве обстреляли автомобиль отечественной марки, в нем находились мужчина и женщина. Молодой человек скончался от полученных ранений в республиканской больнице, женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Нападавшие скрылись с места преступления", - сказал источник.

По его словам, погибший, предположительно, является братом жителя региона, который объявлен в федеральный розыск. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.