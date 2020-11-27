Водителя попавшего в ДТП в Чувашии школьного автобуса ранее привлекали к ответственности

ТАСС, 27 ноября. Житель Чувашии, управлявший школьным автобусом с девятью учениками и педагогом, который съехал в кювет на трассе 26 ноября, ранее привлекался к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой МВД по республике.

"В прошлом году 58-летний житель Аликовского района дважды привлекался к административной ответственности: за непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ) и уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ)", - отмечается в сообщении.

Предполагаемый виновник аварии был освидетельствован, состояние опьянения не установлено. По данным полиции, водитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

В сообщении говорится, что одно из задних колес автобуса также имело следы износа. В результате возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). Проверку проводят УМВД по Чувашии и следственное управление СК РФ по республике.

Авария произошла 26 ноября около 16:00 мск возле деревни Пизенеры Аликовского района Чувашии. Водитель школьного автобуса ПАЗ Таутовской средней общеобразовательной школы имени Б. С. Маркова, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне транспортного средства в момент ДТП находились девять учащихся 2-11-х классов и сопровождающий педагог. На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.