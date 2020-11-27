В Адыгее возбудили дело в отношении полицейского, ранившего по неосторожности девочку

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который в ходе преследования автомобиля по неосторожности ранил 14-летнюю девочку. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по республике.

"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СК РФ по Республике Адыгея в отношении инспектора ДПС МВД по республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В ходе преследования автомобиля ВАЗ-2107, водитель которого проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке, огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 ноября в вечернее время. 20-летний водитель автомобиля проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и пытался скрыться от преследования. Во время погони один из сотрудников полиции несколько раз выстрелил из табельного пистолета по автомобилю. Машина остановилась только после повреждения колеса, уточнили в пресс-службе.

"Девочка была незамедлительно доставлена в Адыгейскую межрайонную больницу им. К. М. Батмена, где ей диагностировали огнестрельное ранение поясничной области, проникающее в брюшную область, с ранением тонкой кишки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизни ребенка ничего не угрожает, его состояние стабильно. Сейчас подросток проходит лечение в Адыгейской республиканской детской клинической больнице", - пояснили в пресс-службе ведомства.