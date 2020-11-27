После стрельбы в школе в Нальчике возбудили уголовное дело

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента со стрельбой в средней школе № 2 Нальчика. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в пятницу.

Родственник ученика восьмого класса и его друг начали бить учителя, который с целью самообороны выстрелил из травматического оружия. Друг родственника получил травмы, не представляющие опасности для жизни, учителя с различными повреждениями доставили в больницу. В отношении нападавших на педагога следственный отдел УМВД по Нальчику возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Прокуратура КБР организованла проверку. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних учащихся в общеобразовательной организации. Дана оценка законности ношения и хранения травматического оружия, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 27 ноября в одной из школ города Нальчика между учителем и родственниками одного из учеников. В ходе инцидента произошла потасовка, после чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и выстрелил. Пострадали два человека, в том числе и учитель.