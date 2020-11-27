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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов будет находиться на карантине в СИЗО до конца ноября

Это связано с мерами безопасности из-за пандемии, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов будет находиться на карантине в СИЗО до 30 октября в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Ефремов должен находиться на карантине в СИЗО 20 дней со дня прибытия в изолятор в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Карантин заканчивается 30 ноября, после чего актер будет переведен в колонию для отбытия наказания", - сказал источник.

Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября - в день своего 57-летия.

Один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что у него новостей о переводе Ефремова из СИЗО в колонию пока нет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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