Ефремов будет находиться на карантине в СИЗО до конца ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов будет находиться на карантине в СИЗО до 30 октября в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ефремов должен находиться на карантине в СИЗО 20 дней со дня прибытия в изолятор в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Карантин заканчивается 30 ноября, после чего актер будет переведен в колонию для отбытия наказания", - сказал источник.

Ефремов был доставлен в СИЗО 10 ноября - в день своего 57-летия.

Один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что у него новостей о переводе Ефремова из СИЗО в колонию пока нет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.