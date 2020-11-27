Ректора вуза в Якутии заключили под стражу по делу о превышении полномочий

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), в отношении которого возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, заключили под стражу. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Якутии.

26 ноября сообщалось, что в отношении ректора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). В тот же день ректора задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"27 ноября по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, в период с 2016 года по настоящее время обвиняемый неоднократно давал указания сотрудникам подготовить документы о зачислении 136 студентов в вуз, их переводе на последующие курсы и отчислении с четвертого курса в связи с неуспеваемостью, будучи осведомленным о том, что эти студенты никогда не обучались в университете.

Как полагают следователи, действия ректора повлекли необоснованное расходование бюджетных средств в сумме свыше 250 млн рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства РФ. Отмечается, что данные денежные средства "были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов".

АГАТУ - базовый вуз Минсельхоза РФ по подготовке специалистов для Севера. Обучаются свыше 4,4 тыс. студентов. Ректором АГАТУ является Иван Слепцов.