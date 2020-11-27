На поверхности Москвы-реки возле Строгинского моста обнаружено радужное пятно

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Радужное пятно образовалось на поверхности Москвы-реки возле Строгинского моста на северо-западе столицы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На поверхности Москвы-реки в районе Строгинского моста образовалось радужное пятно", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работают сотрудники Мосводостока.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, катер Московской городской поисково-спасательной службы обнаружил пятно на реке размером 40 на 40 метров. Сейчас на месте работают пожарно-спасательный отряд и аварийно-спасательный отряд.