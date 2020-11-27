В Тамбовской области из семьи изъяли четырех детей, которых избивали опекуны

ТАМБОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Четырех детей, которых избивали опекуны, изъяли из семьи в селе Верхнеспасское Рассказовского района Тамбовской области. Об этом в пятницу сообщает прокуратура Тамбовской области.

По данным прокуратуры, мать и дочь взяли в свою семью под опеку четверых приемных детей. Установлено, что с декабря 2019 года по январь 2020-го родители неоднократно избивали детей, а также подвергали их психическому воздействию.

"В связи со сложившейся ситуацией администрацией Рассказовского района опекуны отстранены от исполнения обязанностей по договору о приемной семье в отношении несовершеннолетних подопечных, им прекращены выплаты денежных средств, дети изъяты из семьи", - говорится в сообщении.

В отношении обеих женщин следственные органы возбудили уголовные дела. На данный момент одна из опекунов привлечена к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, в отношении второй дело рассматривается в суде.