В Петербурге экс-полицейского осудили условно за избиение задержанных, взятки и подлог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший полицейский из Санкт-Петербурга Артем Горячев осужден на пять с половиной лет лишения свободы условно за получение взятки, избиение задержанных и составление подложных документов. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет условно с испытательным сроком пять лет и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах внутренних дел, сроком на три года и один месяц", - говорится в сообщении.

Горячева признали виновным по трем эпизодам преступлений по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - ст. 290 УК РФ ("Получение взятки и покушение на получение взятки"), а также по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Ранее о задержании полицейских ТАСС сообщал источник в правоохранительных органах. Согласно материалам дела, Горячев служил в патрульно-постовой службе. Летом прошлого года он договорился с двумя сослуживцами, у станции метро "Садовая" в Петербурге они остановили человека и провели в пункт полиции, где произвели личный досмотр, в ходе которого у него нашли пакет с марихуаной. Для того, чтобы уйти от уголовной ответственности, гражданину предложили заплатить 150 тыс. рублей. Мужчина согласился дать взятку.

Этим же летом Горячев стал участником еще одного преступления - вместе с сообщниками он остановил на улице человека и предложил ему пройти досмотр. Мужчину отвели в служебное помещение, но он настоял, что для досмотра нужны понятые. После этого Горячев с сообщником начали избивать мужчину, а еще одна соучастница заблокировала доступ в помещение полиции, чтобы не привлекать внимание окружающих. Затем полицейские сделали подложные документы, что задержанный якобы стал участником мелкого хулиганства. Мужчина после избиения попал в больницу.

Во время третьего преступления Горячев также нашел у задержанного наркотики и предложил ему за 100 тыс. рублей откупиться от уголовного преследования. Привезти деньги попросили таксиста, которого по пути задержали сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка полиции, а после задержали всех соучастников преступления. Как уточнили в пресс-службе, уголовное дело в отношении двух сообщников Горячева возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений. Вину экс-сотрудник полиции признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.