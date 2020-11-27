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В Китае девять человек погибли в ДТП с участием цементовоза

Еще семь получили травмы

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Девять человек погибли, еще семь получили травмы в пятницу в провинции Фуцзянь на востоке Китая в результате ДТП с участием цементовоза и фургона для сельхозпродукции. Об этом сообщило управление общественной безопасности города Путянь.

Как уточняется в распространенном заявлении, дорожное происшествие произошло в 16:49 по местному времени (11:49 мск). Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Водители обоих транспортных средств задержаны и находятся в полицейском участке. Причины аварии выясняются, ведется следствие.

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