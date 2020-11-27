В Москве выявлен нарушитель ПДД, накопивший штрафы на 1 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД Москвы обнаружили и привлекли к ответственности нарушителя ПДД, за которым числятся 718 нарушений более чем на 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В рамках проведения профилактической работы сотрудниками ГИБДД выявлен 37-летний гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ним числятся 718 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 1 млн 80 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в отношении нарушителя составлено 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"), также информация о количестве неоплаченных административных штрафов направлена в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу Москвы для принудительного взыскания.