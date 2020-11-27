В деле экс-замглавы Генштаба Арсланова могут появиться новые фигуранты

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новые фигуранты могут появиться в деле бывшего замглавы Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом в пятницу заявил следователь ГВСУ СК Сергей Пешков в ходе заседания 235-го гарнизонного военного суда в Москве.

"Учитывая, что не все соучастники преступления установлены, а также то, что Арсланов, ранее находясь под подпиской о невыезде, склонял к даче ложных показаний других фигурантов дела Павла Кутахова, Александра Давыдова, генерал-майора Александра Оглоблина, следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей до 6 февраля 2021 года", - сказал он. По словам Пешкова, срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что генерал обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере - на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей, а также к получению взятки в особо крупном размере. Арсланова также считали причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.

Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.