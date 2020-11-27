В Саратовской области возбудили дело о халатности после убийства ребенка

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности органов системы профилактики возбуждено после убийства шестилетнего ребенка в Саратовской области, сообщает следственное управление СК РФ региона в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, то есть по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности своих должностных обязанностей, повлекшего смерть малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 ноября 37-летний отчим оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком, а сам отлучился. Вернувшись домой, мужчина обнаружил ребенка лежащим в кухне на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

"36-летняя жительница Саратовской области совместно с малолетним сыном и сожителем проживала в городе Энгельсе без регистрации. При этом женщина надлежащим образом не исполняла свои обязанности по воспитанию ребенка, в связи с чем он находился в обстановке, представляющей опасность для его жизни и здоровья", - уточняется в сообщении

По данным следствия, должностные лица органов системы профилактики не выявили факт нахождения ребенка и его семьи в социально опасном положении, не оказывали поддержку семье, что и привело к трагедии.

О семье

В региональной прокуратуре добавили, что мать ребенка неоднократно ранее привлекалась к уголовной ответственности, была лишена родительских прав в отношении двоих детей, которые остались на попечении бабушки. Еще двоих детей она оставила на попечение мужа, их воспитанием не занималась.

"С 2014 года женщина вела асоциальный образ жизни, проживала с сыном по разным адресам, в том числе у случайных знакомых, не имела постоянного источника дохода. Ребенок в медицинских учреждениях на учетах не состоял", - отметили в пресс-службе.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила ТАСС, что мать ребенка в момент трагедии находилась в роддоме - у нее родился седьмой ребенок. Из всех детей с матерью проживал только мальчик, который был убит, остальные жили с родственниками, также, по ее словам, "на некоторых детей мать была лишена родительских прав".

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