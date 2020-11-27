В Ленобласти мошенники пытались получить деньги, рассылая письма от имени властей региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Администрация Ленинградской области предупредила о появлении в регионе мошенников, которые пытаются получить крупные суммы денег от предпринимателей, рассылая письма от имени членов областного правительства с просьбами перевести средства на покупку медицинского оборудования. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства, опубликовав образец письма, поступившего в адрес руководства птицефабрики "Северная".

"В адрес директоров предприятий от имени заместителя председателя правительства Ленинградской области Николая Емельянова неизвестные мошенники рассылают письма о предоставлении материальной поддержки на покупку медицинского оборудования для обустройства палат неотложной помощи почти на 1 млн рублей. Якобы покупкой и доставкой оборудования занимается благотворительный фонд", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что "все медицинские учреждения оборудованы всем необходимым для оказания медицинской помощи, никакого сбора средств не ведется".

Копии разосланных обращений направлены в правоохранительные органы с указанием банковского счета, на который ведется сбор средств, уточнили в пресс-службе.