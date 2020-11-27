В Норвегии коронавирус выявили у членов сменных экипажей двух российских траулеров

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноября. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у семи прибывших в Норвегию членов сменных экипажей двух российских траулеров. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.

"Российские траулеры "Капитан Назин" и "Капитан Демиденко" (судовладелец - ПАО "Мурманский траловый флот" - прим. ТАСС) находятся в порту города Олесунд для планового ремонта и смены экипажа. 24 ноября из Мурманска чартерным рейсом прибыли сменные экипажи, члены которых прошли двухнедельную самоизоляцию перед вылетом и имели отрицательные тесты на коронавирус. В результате обязательного тестирования по прибытии в местный аэропорт "Вигра" коронавирус был выявлен у семерых из 129 моряков", - отметил он.

По его словам, в настоящее время все семеро изолированы от остальных членов экипажей в одном из помещений на территории судоверфи Fiskerstrand Verft, расположенной в коммуне Сула в 23 км от Олесунда. Остальные моряки находятся на своих судах. Повторный тест на наличие коронавируса сдан семью моряками 27 ноября, результаты будут известны через 2-3 дня, уточнил Чеканов.