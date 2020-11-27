В Петербурге задержали шестерых наркодилеров, причастных к 17 уголовным делам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге шестерых подозреваемых в сбыте наркотиков через мобильный мессенджер. У них изъяли наркотики, установлена их причастность к 17 уголовным делам по факту сбыта запрещенных веществ, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведенных мероприятий задержан 39-летний организатор, 41-летняя женщина-оператор и четверо закладчиков, участники группы специализировались на распространении наркотиков посредством тайников. Оперативниками была установлена причастность задержанных к 17 уголовным делам, возбужденным ранее по факту незаконного оборота наркотических средств", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, у задержанных провели обыск, а также обнаружена квартира в Петербурге, которая использовалась дельцами как склад. В этой квартире нашли наркотик "метадон", упаковочные материалы, а также 28 свертков с веществом, которое изучают эксперты.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям, а также выясняют личности других участников преступной группы.