Суд в Москве отказался арестовать четырех участников секты "Свидетели Иеговы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался избрать меру пресечения в виде заключения под стражу троим участникам запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", еще одному он продлил срок задержания. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), Чернышева Юрия, Комарова Виталия, Чайковского Ивана, судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В отношении еще одного фигуранта уголовного дела, Закаряна Вардана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации"), срок задержания продлен на 72 часа, добавили в пресс-службе

Ранее Пресненский суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте четвертого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, Шаталова Сергея Григорьевича, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2020 года

Следствие обращалось в суд с ходатайствами об аресте четырех обвиняемых в рамках уголовного дела об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

По версии следствия, с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения "Свидетелей Иеговы". Следствие утверждает, что "конспиративные сборы" проходили в квартире на Челюскинской улице, где участники секты изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы". Также следствием было установлено, что участники подразделения вербовали новых участников из числа жителей столицы и других регионов для участия в запрещенном религиозном движении. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации") УК РФ.