Военный суд продлил арест экс-замглавы Генштаба Арсланову до 6 февраля 2021 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Суд продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову до 6 февраля 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 235-го Гарнизонного военного суда, который вынес это решение.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил отклонить ходатайство стороны защиты о домашнем аресте Арсланова и продлить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля 2021 года", - сказал судья.

В ходе заседания адвокат генерала Антон Антонов обратил внимание суда на то, что расследование уголовного дела заканчивается. "Там осталось провести две фонометрические экспертизы, которые не проводят почему-то более года. И если все это провести более оперативно, следствие будет завершено, отпадет необходимость держать моего подзащитного в СИЗО", - сказал он.

В свою очередь старший прокурор Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков отметил, что следствие по делу никто умышленно не затягивает. "Оно довольно сложное, в нем имеется довольно много фигурантов. Кроме того, прошу учесть эпидемиологическую ситуацию в стране. Большая часть следователей и прокуроров, занятых в деле, переболели коронавирусной инфекцией. Это вносит свои коррективы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что генерал обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере (на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей), а также к получению взятки в особо крупном размере. Арсланова также считали причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.