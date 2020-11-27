На Кубани возбудили дело из-за гибели шести человек при столкновении "Газели" и "Камаза"

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП в Выселковском районе, в котором погибли шесть человек, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"В отношении 45-летней жительницы Брюховецкого района возбуждено уголовное дело. Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей гибель шестерых граждан в результате ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, подозреваемая вместе с неустановленными лицами оказывала платные услуги по перевозке граждан на принадлежащем ей малотоннажном автомобиле "Газель". При этом фигурантке было известно, что транспортное средство не оборудовано сидячими местами для пассажиров и ремнями безопасности", - говорится в сообщении. Уточняется, что для управления автомобилем владелица "Газели" привлекала 19-летнего водителя.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю также сообщили журналистам, что сотрудниками полиции возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения в отношении водителя "Газели". "Следственным отделом ОМВД России по Выселковскому району в отношении 19-летнего водителя "Газели" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю столкновение "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе 27 ноября, в результате погибли шесть человек, по данным регионального управления СК, в больнице находятся восемь человек.

Прокуратура Краснодарского края сообщала, что "Газель" перевозила 15 работников, при этом автомобиль не был предназначен для пассажирских перевозок.