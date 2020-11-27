Экс-замдиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отправили под арест

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павла Гриднева, который подозревается в коммерческом подкупе. Об этом журналистам сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Ходатайство следователя СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павлу Гридневу, подозреваемому в коммерческом подкупе, удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

В четверг в следственном управлении сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении Гриднева и бывшего исполнительного директора АО "Минераловодская газовая компания" Сергея Харькова. В зависимости от степени участия и роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе). Как пояснили ТАСС в следственном управлении, Харькову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, в октябре Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова 200 тыс. рублей от заранее обещанных 2 млн рублей. Деньги предназначались за принятие выгодного для организации решения о порядке начисления потребления природного газа. Преступные действия подозреваемых были выявлены и задокументированы сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, по материалам которых Следственный комитет возбудил уголовное дело.