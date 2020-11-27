Суд в Москве отправил под домашний арест судью из Волгограда

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынинину, которой следствием инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Добрынина будет отбывать меру пресечения в Волгограде.

"Добрынина была задержана на этой неделе и доставлена в Басманный суд Москвы для избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Добрынина будет отбывать домашний арест по месту проживания в Волгограде", - сказал собеседник агентства.

Согласно картотеке суда, решение по Добрыниной было принято в минувший четверг. Дело находится под особым контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Добрынина была назначена на должность председателя райсуда указом президента РФ 23 февраля 2017 года.