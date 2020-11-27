В Ингушетии возбудили дело после стрельбы по мужчине

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело после убийства в пятницу мужчины, который погиб в результате обстрела неизвестными, говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, в пятницу в сельском поселении Экажево неизвестный, передвигавшийся, предположительно, на автомобиле марки "ВАЗ-21115", обстрелял из огнестрельного оружия автомобиль марки Lada Granta под управлением 38-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений при доставке в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также установление и задержание лица, его совершившего.