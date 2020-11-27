На Кубани Lada столкнулась с товарным поездом

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в пятницу, в результате происшествия погибли четыре человека, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"На железнодорожном переезде Lada Priora столкнулась с товарным поездом. Причина ДТП пока непонятна, светофор на переезде работал. По имеющимся на данный момент данным, четверо погибших", - сказал собеседник.

Он уточнил, что погибли водитель и три пассажира автомобиля. На месте работают спасатели, им предстоит деблокировать тела двух погибших.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили, что причиной происшествия стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля.

"Грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля привело к ДТП в Краснодарском крае. Сегодня в 21:33 водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинская - Двубратский Северо-Кавказской железной дороги перед приближающимся грузовым поездом при исправно действующей автоматической сигнализации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Информация о возможных задержках движения пассажирских поездов уточняется.

В новость внесены изменения (23:32 мск) - добавлены подробности по тексту.