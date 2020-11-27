На Кубани легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля Honda и грузовика Iveco произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Туапсинском районе. 27.11.2020 года около 22:00 на 51-м километре автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительным данным, водитель автомобиля Honda, двигаясь по направлению в сторону поселка Джубга, на правом закруглении дороги не справился с управлением и допустил столкновение и грузовым автомобилем Iveco, двигавшимся во встречном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе.