СМИ: самолет, перевозивший генпрокурора Колумбии, совершил вынужденную посадку

БОГОТА, 28 ноября. /ТАСС/. Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии, в котором находился генеральный прокурор страны Франсиско Барбоса, совершил вынужденную посадку в Боготе. Об этом в пятницу сообщил журнал Semana.

По его данным, генпрокурор вместе со своими помощниками вылетел в пятницу днем в город Попаян (административный центр западного департамента Каука). Через 20 минут после взлета в самолете появился шум, и пилот принял решение вернуться в столичный аэропорт. Никто из пассажиров не пострадал.

Представители ВВС заявили, что экипаж не сообщал об аварийной ситуации на борту. Самолет был отправлен на технический осмотр, чтобы выяснить причину появившегося шума.