{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Диего Марадона

На мэра Буэнос-Айреса подали в суд за полицейское насилие на прощании с Марадоной

В соответствующем заявлении также говорится о "жестоких и чрезмерных репрессиях"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Департамент по правам человека Министерства юстиции и по правам человека Аргентины подал в пятницу в суд на мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету и вице-мэра столицы Диего Сантилью за насилие со стороны правоохранительных органов по отношению к собравшимся на церемонии прощания с футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает газета La Nacion.

Издание отмечает, что в заявлении упоминаются "насильственные действия, совершенные сотрудниками полиции" и "жестокие и чрезмерные репрессии". "Видеозаписи [с мест столкновений] не позволяют предположить, что полицейские злоупотребления были индивидуальной инициативой некоторых сотрудников правоохранительных сил Буэнос-Айреса. Систематические действия и насилие, совершаемые всеми ими, объясняются приказом со стороны властей, который допустил использование резиновых пуль, газа, водометов и произвольные аресты", - приводит газета текст жалобы.

Ранее в четверг в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Гражданская панихида началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт. Из-за вспыхнувших беспорядков родственники Марадоны попросили досрочно завершить церемонию и увезти тело экс-футболиста на кладбище.

Теги
АргентинаУмер Диего Марадона
СМИ: самолет, перевозивший генпрокурора Колумбии, совершил вынужденную посадку
Никто из пассажиров не пострадал
Читать полностью