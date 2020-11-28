На мэра Буэнос-Айреса подали в суд за полицейское насилие на прощании с Марадоной

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Департамент по правам человека Министерства юстиции и по правам человека Аргентины подал в пятницу в суд на мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету и вице-мэра столицы Диего Сантилью за насилие со стороны правоохранительных органов по отношению к собравшимся на церемонии прощания с футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает газета La Nacion.

Издание отмечает, что в заявлении упоминаются "насильственные действия, совершенные сотрудниками полиции" и "жестокие и чрезмерные репрессии". "Видеозаписи [с мест столкновений] не позволяют предположить, что полицейские злоупотребления были индивидуальной инициативой некоторых сотрудников правоохранительных сил Буэнос-Айреса. Систематические действия и насилие, совершаемые всеми ими, объясняются приказом со стороны властей, который допустил использование резиновых пуль, газа, водометов и произвольные аресты", - приводит газета текст жалобы.

Ранее в четверг в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Гражданская панихида началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт. Из-за вспыхнувших беспорядков родственники Марадоны попросили досрочно завершить церемонию и увезти тело экс-футболиста на кладбище.