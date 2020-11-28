Полиция начала проверку из-за конфликта с фельдшером скорой помощи под Рязанью

ТАСС, 28 ноября. Сотрудники отдела полиции города Сасово Рязанской области начали проверку по заявлению фельдшера скорой помощи о хулиганстве в отношении нее во время вызова для госпитализации женщины. Во время транспортировки в больницу женщина умерла, сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов.

"Фельдшер скорой медпомощи подала заявление в Сасовский отдел полиции по факту хулиганских действий со стороны жительницы дома, где была пациентка. Сейчас органы полиции проводят проверку, в результате которой будут приняты соответствующие процессуальные решения", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения, 27 ноября вечером бригада скорой помощи Сасовского межрегионального медицинского центра прибыла на вызов для госпитализации экстренной больной. "В момент транспортировки пациентки в машине скорой помощи компания пьяных людей стала мешать выполнению медицинским персоналом своих обязанностей. Произошел конфликт, в результате которого фельдшер обратилась в полицию с заявлением о препятствии госпитализации пациентки. К сожалению, несмотря на проведение необходимых лечебных мероприятий, больная скончалась в машине скорой помощи", - сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.