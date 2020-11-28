Три человека погибли на пожаре в деревне под Владимиром

ТАСС, 28 ноября. Трое мужчин погибли во время пожара в многоквартирном доме в деревне Кутуково Суздальского района Владимирской области. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем произошло загорание имущества и внутренней отделки квартиры. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 10 кв. метров. К сожалению, в квартире обнаружены погибшие мужчины 1969, 1952 и 1977 годов рождения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По ее данным, возгорание возникло в ночь на субботу на первом этаже многоквартирного дома на улице Школьной в деревне Кутуково. "В результате пожара спасено два человека. Пожарные вынесли их из горящей квартиры из окна второго этажа по трехколенной лестнице. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники, 12 человек личного состава", - добавили в пресс-службе.