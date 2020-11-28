Два региона Грузии остались без газоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Административные края Аджария и Гурия на западе Грузии из-за аварии на магистральном трубопроводе остались без газоснабжения. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Сегодня, 28 ноября, из-за повреждения на 500-миллиметровом Кобулетском ответвлении магистрального газопровода "Кутаиси - Сухуми" подача природного газа приостановлена регионам Гурия и Аджария", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что на устранение неполадок отправлены усиленные группы специалистов. Делается все, чтобы восстановить подачу газа в кратчайшие сроки. Причина происшествия не называется.