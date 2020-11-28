Три сотрудника полиции погибли в ДТП в Камешковском районе под Владимиром

ТАСС, 28 ноября. Три сотрудника отдела полиции по Камешковскому району Владимирской области погибли в городе Камешково в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика. Поводится проверка, сообщила ТАСС в субботу представитель пресс-службы управления МВД по региону.

"По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda-3 совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении большегрузом "Камаз" под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения. Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району, в момент ДТП находились в свободное от службы время на личном автомобиле", - сообщила собеседница агентства.

По ее данным, ДТП произошло 27 ноября около 23:00 мск, водитель большегруза не пострадал. "По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии. Решением руководства регионального УМВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий произошедшего", - добавила собеседница агентства.