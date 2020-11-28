В Волгограде избрали меру пресечения сестре фигуранта дела об убийстве после ссоры в чате

"Суд сегодня избрал меру пресечения в отношении сестры главного фигуранта дела, ей назначен запрет определенных действий до 24 января", - сказала Вальковская. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя регионального управления СК. Ранее следователи сообщали, что они будут ходатайствовать об избрании женщине этой меры пресечения, так как у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых год. В субботу суд также изберет меру пресечения ее мужу, который обвиняется в соучастии в преступлении.

Вечером 23 октября житель Волгограда Арсен Мелконян, придя в отделение банка, нанес несколько ударов по голове Роману Гребенюку, который был госпитализирован и позже умер в реанимации. Нападавший был задержан и арестован до 24 декабря. По его словам, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате. Мелконян обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Эта статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

К ответственности в качестве соучастников по этому уголовному делу привлечены сестра нападавшего и ее муж.

3 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства уголовное дело об избиении мужчины до смерти из-за конфликта в родительском чате в Волгограде.