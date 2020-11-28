СК возбудил дело после гибели четырех человек при столкновении машины с поездом на Кубани

ТАСС, 28 ноября. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при столкновении легкового автомобиля с товарным поездом в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - сообщила Марковская.

Вечером 27 ноября на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Двубратский - Усть-Лабинск произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом сообщением Невинномысск - Туапсе. В результате водитель автомобиля и три его пассажира погибли.

Следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижной состав, допросили очевидцев и членов локомотивной бригады, назначили необходимые экспертизы.