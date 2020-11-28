Замглавы Новоуральска погиб после стрельбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы закрытого города Новоуральска в Свердловской области Михаил Черницкий погиб после стрельбы, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Алапаевску СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о смерти заммэра.

По данным пресс-службы, стрельба произошла на территории Алапаевского района.

В Новоуральске находится Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ"). "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.