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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Машина подорвалась на мине в Физулинском районе Азербайджана. Погибли пять человек

Возбуждено уголовное дело

БАКУ, 28 ноября. /ТАСС/. Пятеро гражданских лиц погибли в результате наезда на мину легкового автомобиля в одном из сел перешедшего под контроль Азербайджана Физулинского района, прилегающего к Нагорному Карабаху. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"28 ноября в 15:20 (14:20 мск) легковой автомобиль марки "Тойота" наехал, по предварительной версии, на противотанковую мину в освобожденном от оккупации селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района, погибли находившиеся в машине пять граждан Азербайджана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 ("Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны") и 116.0.6 ("Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов") Уголовного кодекса Азербайджана, проведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

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АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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