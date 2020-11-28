МАГАС, 28 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Сунжи, который 16 ноября был обстрелян из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по факту убийства 16 ноября текущего года жителя Сунжи 1983 года рождения задержан по подозрению в совершении данного преступления и водворен в ИВС ОМВД России по городу Назрани 58-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, по факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным следствия, примерно в 08:30 мск 16 ноября в Сунже неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в 37-летнего местного жителя, который умер от полученных ранений по дороге в больницу.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах региона, по предварительным данным причиной убийства является давний конфликт, обострившийся в декабре 2019 года, когда в результате перестрелки между двумя тейпами (родами) в Ингушетии погиб мужчина и пострадали еще семь человек.