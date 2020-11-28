Бронетранспортер насмерть сбил человека в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Бронетранспортер (БТР) в ходе исторической реконструкции в Красносельском районе Санкт-Петербурга наехал на человека, в результате чего он погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"БТР наехал в ходе реконструкции на человека, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили ТАСС, что "боевая техника и личный состав к данному происшествию отношения не имеют".