Полиция Петербурга проводит проверку после гибели мужчины под колесами БТР

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга инициировала проверку по факту происшествия, в котором бронетранспортер (БТР) насмерть сбил мужчину в Красносельском районе города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"28 ноября около 15:00 мск в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение, что на Гатчинском шоссе, 54, произошел несчастный случай. Участник военной реконструкции попал под колеса БТР, в результате 38-летний мужчина погиб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту полицией проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа, боевая техника и личный состав к данному происшествию отношения не имеют.