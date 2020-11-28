СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Петербурге под колесами БТР

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после смерти мужчины под колесами бронетранспортера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в субботу пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Из материалов уголовного дела следует, что 28 ноября на территории Красносельского района неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода). В результате чего при движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили ТАСС, что боевая техника и личный состав к данному происшествию отношения не имеют.