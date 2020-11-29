Специалисты подключили к генераторам 470 квартир в поселке на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение 470 квартир в поселке Подножье на острове Русский, который был обесточен в результате ледяного дождя, установлено через генераторы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края.

"К 12 часам ночи мы подключили целую группу домов: два дома - на 75 квартир, один - на 60 и еще один - на 180. Плюс еще 80 квартир. Дизель-генераторы будут работать ориентировочно до трех часов ночи, потом - перерыв до восьми утра", - цитирует пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

Уточняется, что Подножье, где проживают около 1,9 тыс. человек, было одной из самых сложных территорий острова с точки зрения устранения последствий циклона. Ранее здесь уже устанавливали дизель-генератор, но он проработал несколько дней и вышел из строя, жители поселка снова остались без света, при этом тепло и вода в домах были.

Одновременно продолжаются работы по восстановлению постоянной линии электропередачи. Они осложняются тем, что на всем протяжении восьмикилометровой просеки горный рельеф, который сейчас завален деревьями. На месте работают лесники, военные и энергетики.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что в Приморье удалось восстановить электроснабжение еще трех поселков острова Русский, где проживают до 1,5 тыс. человек.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.