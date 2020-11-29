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В подмосковных Химках 100 человек эвакуировали из домов из-за пожара

Пожару присвоили повышенный ранг сложности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар начался на крыше на стыке двух жилых домов в подмосковных Химках на площади 500 кв. м, эвакуированы 100 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Первомайской, 12/8, и улице Маяковского, 8/12, поступила в 03:58 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на стыке двух рядом стоящих жилых домов. Площадь горения - 500 кв. метров. Эвакуировано 100 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что для эвакуированных людей создан пункт временного размещения в школе № 4. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В данный момент пожар локализован на площади 500 кв. м, также ликвидировано открытое горение.

К тушению пожара привлекалось 89 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России - 64 человека и 20 единиц техники.

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