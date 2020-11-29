Олег Воробьев дал показания в суде по делу о кокаине в посольстве в Аргентине

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший первый секретарь посольства России в Аргентине, экс-помощник посла по безопасности Олег Воробьев дал показания в Дорогомиловском суде Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц.

"Олег Воробьев, выступая в суде, рассказал, что 25 ноября 2016 года новый завхоз посольства Игорь Рогов сообщил об обнаружении в подсобном помещении школы 12 чемоданов, принадлежащих Андрею Ковальчуку (предполагаемый организатор поставок наркотика - прим. ТАСС). После чего, по его словам, эти чемоданы вскрыли и обнаружили внутри белое вещество, похожее на наркотики, - сказал адвокат. - Воробьев сообщил об инциденте послу Виктору Коронелли, который передал данную информацию в МИД РФ".

По словам защитника Костанянца, Воробьев также рассказал, что кокаин в чемоданах определил эксперт ФСБ России, прибывший в посольство из Москвы в Буйнос-Айрес в декабре 2016 года. "Согласно показаниям Воробьева, Ковальчука в посольстве знали как высокопоставленного сотрудника МИД России, которого знают другие российские дипломаты, а также сам посол Коронелли", - отметил адвокат.

Ранее во время предварительного следствия на одном из заседаний о продлении обвиняемым срока ареста адвокат менеджера оптовой компании Иштимира Худжамова Дмитрий Миненко заявил, что 8 декабря 2016 года акт осмотра чемоданов с найденным в них кокаином подписал в Аргентине Воробьев. В свою очередь фигуранты отметили, что чемоданы были помечены инициалами и номером телефона Ковальчука.

Дорогомиловский суд приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина с участием коллегии присяжных заседателей три недели назад. Гособвинитель ознакомил присяжных, подсудимых и их адвокатов с видеороликом, на котором запечатлен момент уже после обнаружения правоохранителями расфасованного по брикетам наркотика в чемоданах, а также транспортировка найденного кокаина в жандармерию Буэнос-Айреса. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

На предыдущих заседаниях гособвинение представило вниманию присяжных 12 чемоданов, в которых, по версии следствия, 367 кг кокаина должны были попасть в Россию и европейские страны (Латвию). Чемоданы были упакованы фабричной упаковкой, в них находилась мука и речной или морской песок бело-желтого цвета. Защита с обвинением не согласна и настаивает, что раз наркотик был обнаружен в Буэнос-Айресе, где было возбуждено дело, то необходимости расследовать в России поставку кокаина, которая была проведена в рамках "контролируемой поставки", не имело никакого смысла. "Воробьев в суде также пояснил, что поскольку с Латвией дипломатические отношения были натянутыми, правоохранителями было принято решение перевезти груз в Москву", - резюмировал защитник.

Следствие считает, что кокаин, обнаруженный в чемоданах оценивается на черном рынке почти в €60 млн.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела вменяется покушение на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.