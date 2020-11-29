В Башкирии во время охоты погиб замглавы отдела регионального управления МЧС

ТАСС, 29 ноября. Заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов погиб от ранения во время охоты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период нахождения в основном отпуске заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Башкортостан, находясь на охоте в Куюргазинском районе вблизи населенного пункта "Красный восток" получил пулевое ранение в плечо. По дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, 39-летний Абдульманов был на охоте вместе с друзьями, находился в загоне. "Несчастный случай, правоохранительные органы разбираются [в обстоятельствах произошедшего]", - сообщил источник.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "В совершении преступления подозревается 62-летний житель Куюргазинского района. <...> В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, группа из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке, один из них заметил пробегающего лося и выстрелил, не убедившись, что в зоне поражения нет людей. Охотники донесли раненого до автомобиля и отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.

В новость были внесены изменения (13:47 мск) - добавлен комментарий СК.