Тела пяти рабочих найдены в квартире дома в Оренбургской области

ТАСС, 29 ноября. Тела пяти мужчин найдены в квартире дома в Светлинском районе Оренбургской области. Предварительно, они отравились бытовым газом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") по результатам рассмотрения сообщения об обнаружении тел пяти человек в помещении многоквартирного жилого дома", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, мужчины, среди которых четверо жителей Домбаровского района и житель Оренбурга в возрасте от 26 до 50 лет, выполняли ремонтно-строительные работы по найму, жили на съемной квартире.

"В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой. Тела граждан без телесных повреждений обнаружены в пределах спальных мест", - говорится в сообщении.