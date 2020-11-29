В ДТП в Удмуртии погибли три человека

ИЖЕВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Дебесском районе Удмуртии, в результате аварии три человека погибли, один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Дебесском районе в 11:52 мск около деревни Сюрнагурт произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, один человек госпитализирован", - сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС деблокировали погибших. Всего к ликвидации последствий аварии от министерства привлекались три человека и две единицы техники.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry, ехавший в сторону Перми, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД МВД по Удмуртии. В результате аварии погибли трое мужчин, находившихся в салоне Toyota Camry, водитель второго автомобиля госпитализирован.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлены подробности.