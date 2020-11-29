В Чечне погиб фотожурналист Саид-Хусейн Царнаев

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Чеченский фотожурналист Саид-Хусейн Царнаев трагически погиб, упав в пропасть в горном районе.

"В Галанчожском районе Чечни спасателями МЧС проведена операция по извлечению тела мужчины, упавшего в пропасть. Сообщение поступило накануне вечером. По словам очевидцев, недалеко от развалин древнего села Никарой мужчина 1953-го года рождения оступился у края пропасти и упал", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по республике, отметив, что речь идет о Царнаеве.

По словам помощника главы Чечни, министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева, Царнаев сотрудничал с некоторыми СМИ страны.

"Пришла печальная новость о смерти выдающегося фотографа, ветерана чеченской журналистики Саид-Хусейна Царнаева. Он является автором множества известных снимков. В разное время работал корреспондентом и оператором на федеральных каналах, в качестве фотокорреспондента Саид-Хусейн Муазович снимал и во время двух военных кампаний", - написал Дудаев в Instagram.