В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км

ТАСС, 29 ноября. Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4 км. Об этом сообщил в воскресенье местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его данным, активность вулкана по-прежнему высокая, он может продолжить выбросы пепла. Ученые центра порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от вулкана, а также запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях в результате вулканической активности не поступало.

По данным центра, в пятницу Левотоло выбросил столб пепла на высоту около 500 м.