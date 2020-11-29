{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км

Местным жителям порекомендовали покинуть территорию в радиусе 4 км от него

ТАСС, 29 ноября. Вулкан Левотоло, расположенный на острове Ломблен на юге Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4 км. Об этом сообщил в воскресенье местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его данным, активность вулкана по-прежнему высокая, он может продолжить выбросы пепла. Ученые центра порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от вулкана, а также запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях в результате вулканической активности не поступало.

По данным центра, в пятницу Левотоло выбросил столб пепла на высоту около 500 м.

Теги
Индонезия
В ДТП в Удмуртии погибли три человека
Еще один получил травмы
Читать полностью